Motorgazet 29

Naast een voorstelling van de nieuwe Motorcross modellen van KTM, veel wegrace nieuws deze week in weer een digitale uitgave. In het Portugese Estoril was het WK Junior Moto3 het eerste Wereldkampioenschap dat terug van start ging op Europese bodem. In Duitsland was er een wedstrijd die mee telde voor het Belgisch Kampioenschap en op het TT Circuit van Assen gingen de OW Cup en het NK Junior Wegrace van start. Volgende week krijgen we de lang verwachte herstart van het MotoGP Wereldkampioenschap.