In weer een digitale editie blikken we terug op het Wereldkampioenschap Supercross. Op motorcross vlak was er een eerste wedstrijd na de diverse lockdowns in het Tsjechische Dalecin. In Nederland werden de Corona maatregelen versoepelt waardoor er terug wedstrijden mogelijk zijn vanaf deze week, het is echter wachten op de nieuwe kalenders. In het Italiaanse Misano hebben verschillende race teams getest met het oog op hun herstart van het Wereldkampioenschap.