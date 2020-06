Eli Tomac kroonde zich afgelopen zondag voor het eerst tot Wereldkampioen Supercross. Hij kwam er al enkele keren dichtbij maar nu is het eindelijk gelukt. Het WK Supercross is dit jaar mogelijk het enige kampioenschap zijn dat volledig verreden werd over het voorop gestelde aantal wedstrijden. Laat ons hopen van niet, maar we vrezen er wel voor…

Deze week weer een digitale editie.