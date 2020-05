Nummer 8 in de digitale serie. Verschillende Grand Prix toppers konden afgelopen week hun eerste meters weer doen op de crossmotor. We gingen een kijkje nemen in Lille en zagen dat het goed was. We konden er spreken met verschillende rijders en daarnaast kregen we ook nog een interview met Jacky Martens in onze mailbox. Stof genoeg dus voor weer een mooi nummer.