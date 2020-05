Speciale editie: mei 2020

Omdat het nog even zal duren dat er terug wedstrijden zullen verreden worden, zowel nationaal als internationaal, zullen de abonnees in plaats van een wekelijks nummer, een maandelijkse editie ontvangen. Dit op A4 formaat en glanzend papier en niet zoals gewoonlijk op krantenpapier. Zo kunnen de mooiste verhalen die al in de online edities verschenen, zonder veel moeilijkheden qua layout, over genomen worden in deze maandelijkse editie. Het eerste nummer hebben de abonnees intussen ontvangen. Om dit magazine ook in de krantenwinkels aan te bieden, was de kostprijs te duur. Om de echte liefhebbers toch de kans te geven, een nummer aan te schaffen, stellen we het hier te koop in onze webshop.