Vinales wint opnieuw

Maverick Vinales wist in Argentinië opnieuw te winnen na een vroege crash van Marc Marquez. Livio Loi reed er ook een sterke Grand Prix.

In aanloop naar de start van het W.K. Zijspancross hadden we een interview met Jan Hendrickx die jammer genoeg zijn wereldtitel niet zal verdedigen.

In Tildonk ging het seizoen voor de Oldtimers van start. In Harfsen was er de tweede Dutch Masters, in Mons won Jeremy Van Horebeek. Eli Tomac komt op gelijke hoogte met Ryan Dungey in de States. Verder ook Supermoto in Francorchamps, BK Enduro, British Superbikes, Grasbaan in Vries, SOBW Wegraces en veel meer.

Foto’s Monster Media, Eric en Frank Van Hoydonck.