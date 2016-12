Jaarabonnement

Motorgazet is een wekelijks magazine gespecialiseerd in de Motorsport. Elke week (50 keer per jaar, niet in de eindejaarsperiode) ligt Motorgazet in de brievenbus en brengt al het motorsportnieuws van het voorbije weekend. Alle motorsport op twee wielen komt aan bod, van Motorcross tot Wegrace, Enduro, Trial en Supermoto, tot zelfs Dragrace. Niet alleen de Wereldkampioenschappen (MotoGP, MXGP, WSBK, …) maar ook de Europese en Nationale kampioenschappen (BMB, KNMV, …) komen aan bod terwijl er ook veel aandacht is voor de amateursfederaties (MON, VLM, MCLB, JMS, VJMO, VMCF, …). Naast de verslaggeving van de diverse wedstrijden zijn er ook interviews, reportages en vaste rubrieken zoals de pitspoes van de week, uit de oude doos, de kalender van de komende wedstrijden en meer. Omdat Motorgazet wekelijks verschijnt, wordt het gedrukt op krantenpapier.