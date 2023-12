Motorgazet gaat digitaal

Motorgazet 50 van 2023 is de laatste Motorgazet uitgegeven op papier. De steeds maar stijgende productie- en verzendingskosten, samen met de teruglopende verkoopscijfers en de achteruit gaande dienstverlening van de postdiensten hebben ons doen besluiten een andere weg in te slaan. De digitale weg.

Vanaf 2 januari 2024 zal Motorgazet wekelijks hier te lezen zijn op www.motorgazet.be, gratis en zonder abonnement of login. De vaste rubrieken blijven en we blijven verslag uitbrengen van alle motorsportwedstrijden. De nadruk zal iets meer gaan liggen op het visuele, met meer foto’s en wat minder tekst. De uitslagen blijven een belangrijk onderdeel.

We gaan trachten Motorgazet telkens al op maandag te publiceren zodat de lezers maandagavond een compleet overzicht krijgen van alle motorsport van het afgelopen weekend. Wie zich in schrijft op de Nieuwsbrief, wordt automatisch op de hoogte gebracht wanneer een nieuwe editie is gepubliceerd. Hopelijk mogen we u ook volgend jaar nog als lezer begroeten, inmiddels wensen wij u alvast Prettige Feestdagen.