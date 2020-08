Samen met het Wereldkampioenschap MXGP zal ook Motorgazet vanaf volgende week een herstart nemen en opnieuw op het vertrouwde krantenpapier verschijnen. Dit is dan ook de laatste digitale editie. Hierin nog veel aandacht voor de tweede trainingswedstrijd in Axel en de herstart van het Wereldkampioenschap Superbike en Supersport in Jerez.