In Arnhem was er een zogenaamde trainingswedstrijd voor de deelnemers van het WK en EK Motorcross met het oog op de herstart in Letland. Onder stricte maatregelen en zonder publiek; mochten we er als pers gelukkig wel bij zijn. Ook veel wegrace nieuws deze week, met het vervolg van het WK MotoGP, opnieuw in Jerez, en de NK Junior races.

Voorlopig is het plan om op 11 augustus Motorgazet terug te laten drukken…