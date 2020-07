Opnieuw veel wegrace nieuws deze week in nummer 30, opnieuw een gratis digitale editie. Het WK Junior Moto3 kreeg na Estoril al meteen een vervolg in Portimao. In Nederland waren er zowel OW Cup als NK Junior races. In Jerez was er dan de lang verwachte herstart van het WK MotoGP en het werd een sensationele race in de hoogste klasse.