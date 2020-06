Deze week in weer een digitale editie, opnieuw veel aandacht voor het Wereldkampioenschap Supercross. Dorna presenteerde een nieuwe kalender voor het WK MotoGP. De herstart van het WK MXGP werd met nog een week uitgesteld want de Russische GP wordt opgeschoven, dat de MXGP van China definitief geschrapt is voor dit jaar, zal wel niemand erg vinden…