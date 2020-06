In nummer 24, opnieuw een digitale editie, veel aandacht voor het Wereldkampioenschap Supercross. In de States bewijzen ze dat racen onder speciale omstandigheden toch mogelijk is. Het lijkt er op dat op 15 juni de Europese grenzen grotendeels terug open zullen gaan, toch is het nog wachten op hervatting van wedstrijden tot minstens juli (MotoGP) en augustus (MXGP).