Opnieuw een digitaal nummer, het tiende al, met een extra groot interview met Romain Febvre. In de States werd het WK Supercross effectief hervat, zij het zonder publiek en met strenge maatregelen. Toch was het een succes en we hopen dat het een inspiratiebron mag zijn voor andere Wereldkampioenschappen om op een zelfde manier te gaan organiseren zodat we toch nog wat wedstrijden kunnen hebben in dit Corona jaar.