Motorgazet 14: digitaal

Het Corona virus heeft een grote impact op onze samenleving. Winkels zijn gesloten, grenzen zijn dicht en bovenal alle evenementen worden afgelast of uitgesteld. Voor een Motorsportblad als Motorgazet dat gespecialiseerd is in verslaggeving van motorsportwedstrijden, werd het zo moeilijk om aan de nodige inhoud te geraken.

Dit in combinatie met alle andere gevolgen van het virus Covid-19, heeft geleid tot de beslissing om de gedrukte versie van Motorgazet vanaf nummer 14 op ‘hold’ te zetten voor onbepaalde duur. Motorgazet zal dus een tijdje niet verschijnen op papier tot de situatie rond Corona terug wat opgeklaard is. Dit houdt ons echter niet tegen om u toch op de hoogte te houden van het laatste motorsportnieuws. De wereld van het internet blijft immers voor iedereen toegankelijk en wordt nu meer gebruikt dan ooit.

Vandaar dat u vanaf nu hier de digitale edities van Motorgazet kan vinden! Naast enkele bekende rubrieken, hebben we ook enkele nieuwe en uiteraard ligt de nadruk nu iets meer op foto’s dan op tekst. We hopen u hiermee in deze lastige tijden, toch wat leuke momenten te bezorgen.