Zoals verwacht pakte Jeffrey Herlings in Assen de Wereldtitel in de MXGP klasse. Ook Nancy van de Ven finishte op het podium en in het EK 125cc kregen we zelfs een volledig Nederlands podium met Dankers, Elzinga en Verbruggen.

Ook in Portimao waren de Nederlanders succesvol. Scott Deroue van het MtM team won de Supersport 300 race en is terug in de running voor de wereldtitel. Michael van der Mark wist twee keer op het podium te finishen.