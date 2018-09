In Roggenburg wisten Marvin Vanluchene-Ben van den Bogaart voortijdig de wereldtitel te pakken in het WK Zijspancross.

In Sevlievo waren het opnieuw Jeffrey Herlings en Jorge Prado die wisten te winnen. In de States pakte Eli Tomac de titel.

Voor het eerst in jaren moest de MotoGP afgelast worden, in Silverstone bleef te veel water op de baan staan en was veilig racen niet mogelijk.