Michael van der Mark kon in Donington Park zijn eerste Grand Prix zege pakken op zaterdag en deed dat nog eens netjes over op zondag zodat Magic Michael meteen de dubbel pakte.

Dichter bij huis werd er ook geracet, in Mettet en Assen.

Verder ook een mooie column van Olav Heijt over Glenn Coldenhoff, die het Kampioenschap van Vlaanderen in Gooik ook won, een reportage over Jago Geerts en een interview met Kyle Chisholm.