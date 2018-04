Heel wat wegrace afgelopen weekend met dicht bij huis het WK Superbike in Assen met heel wat Nederlanders en Belgen in een hoofdrol en verder van huis de MotoGP in Austin, Texas waar alleen Livio Loi zich liet opmerken als laaglander.

Daarnaast ook Britisch Superbikes en NK Junior Wegrace maar natuurlijk ook veel motorcross samen met enduro, trial en grasbaan.