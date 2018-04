Opnieuw Herlings en prado

Na dagen van regen was het gelukkig droog in het weekend zodat de MXGP van Portugal toch gewoon kon doorgaan.

Ook in Spanje keerde het weer om zodat de Zijspancross GP niet in gevaar kwam.

In Spanje werd ook de eerste ronde van het WK Superbike op Europese bodem verreden en dus kregen we de start van het WK Supersport 300 met enkele Nederlanders in een hoofdrol.

Verder ook de start van het Belgisch wegrace seizoen in Croix-en-Ternois, de start van de OW Cup in Assen, BK Enduro, Wk Supercross, ONK Grasbaan en veel motorcross.