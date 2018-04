Jago Geerts wint in Oldebroek

Door het slechte weer werden heel wat wedstrijden afgelast, gelukkig konden er ook verschillende doorgaan.

Zo reed de KNMV Jeugd hun eerste wedstrijd op zaterdag in Oldebroek, op maandag volgde dan de Dutch Masters. In Mons pakte Clement Desalle een makkelijke overwinning.

Het ONK Zijspannen en Quads in Valkenswaard kende dan weer een dramatisch verloop.

We blikken terug op de openingswedstrijd van het Junior Wereldkampioenschap Moto3 en de eerste rally tellende voor het WK in Abu Dhabi. In Balkbrug werd het Nederlandse Grasbaan seizoen geopend en in Assen waren er trainingen voor de KNMV wegracers.