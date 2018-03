Eerste zeges voor Herlings en Jonass

Het WK MXGP werd op gang geschoten in Argentinië, in de MX2 werd meteen duidelijk dat Pauls Jonass opnieuw de te kloppen man is in de MX2. De MXGP draaide uit op een mooi duel tussen Antonio Cairoli en Jeffrey Herlings.

Net voor de start van het WK hadden we een interview met één van de titelkandidaten in de MX2: Thomas Kjer Olsen.

In België werden alle wedstrijden afgelast door de winterprik maar in Boekel en Lochem gingen de ONK’s gewoon door.

Verder het WK Supercross, WK Ijsracen in Duitsland, de laatste MotoGP test en de eerste tussenstand van onze MegaMX wedstrijd.