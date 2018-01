In de States werd het Wereldkampioenschap Supercross op gang geschoten, traditiegetrouw in Anaheim.

Verder blikken we terug op de Superprestigio van Barcelona en de extreme enduro ‘Roof of Africa’, hebben we exclusieve columns, is er nieuws over de toekomst van de motorcross terreinen in België, waren we aanwezig bij de huldiging van de KNMV enduro kampioenen en meer.