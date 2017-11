Morbidelli Wereldkampioen Moto2

Michael van der Mark kon dan toch debuteren in de MotoGP klasse afgelopen weekend in Sepang, niet op de motor van Valentino Rossi maar op de Tech3 Yamaha van Jonas Folger. In de Moto3 finishte Livio Loi weer sterk maar net naast het podium, in de Moto2 pakte Morbidelli de wereldtitel.

Verder was er de finale van het WK Enduro, dichter bij huis was er opnieuw ONK Enduro in Hellendoorn.

We volgden de Red Bull Straight Rhythm en blikken terug op de World Cup RC390 van KTM.

Verder veel nieuws met onder andere de nieuwe MXGP WK kalender.