In het Italiaanse Cingoli vond de Zijspan- en Quadcross der Naties plaats, in Carole streden de Naties in de Supermoto.

In Aragon zorgde Valentino Rossi voor de verrassing door 22 dagen na zijn dubbele beenbreuk zijn comeback al te maken.

Dichter bij huis werd er ook geracet: de OW Cup in Assen. Daarnaast de BSB in Oulton Park.

Verder ook WK Trial, WK Langbaan in Roden, de finale van het BK Enduro en natuurlijk veel motorcross.