Eerste GP zege voor Paturel en Kemea

De Zwitserse Grand Prix in Frauenfeld bracht de eerste Grand Prix zege voor zowel Benoit Paturel als het Kemea Yamaha team. U leest er alles over deze week.

Op de Red Bull Ring in Oostenrijk streden Bo Bendsneyder en Livio Loi vooraan mee in de Moto3, Marc Marquez legde dan weer de Ducati’s het vuur aan de schenen in de MotoGP.

In Letland hadden Willemsen-Bax beide manches kunnen winnen maar het lot besliste er anders over…

Verder het Amerikaans kampioenschap MX, EK Enduro, Romaniacs Extreme Enduro, de 12 Heures de la Chinelle, SOBW Wegraces in Assen, IDM in Assen, Brits BSB kampioenschap en veel motorcross.