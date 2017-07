Deze week alles over het WK Zijspannen in Lommel. In de States wisten Eli Tomac en Zack Osborne weer te winnen.

Verder was het IDM kampioenschap te gast in Zolder en reed het WK Superbike in Laguna Seca. We blikken ook terug op de British Superbikes.

Daarnaast WK en ONK Trial, WK en BK Enduro, ONK Supermoto, SOBW Wegrace en natuurlijk veel motorcross.