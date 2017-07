Jasikonis verrast in Portugal

Het was geleden van 2013 dat de Portugese Grand Prix nog op de kalender stond maar afgelopen weekend was het WK MXGP weer te gast in Agueda.

Na de TT van Assen werd de MotoGP strijd verder gezet op de Sachsenring in Duitsland. Die leverde opnieuw enkele verrassingen op. Ook Livio Loi en Bo Bendsneyder speelden een hoofdrol.

Het WK Zijspancross werd opgeschrikt door de diskwalificatie van zowel Etienne Bax als Daniel Willemsen in de GP van Chaumont wegens verkeerde benzine maar in Iffendic sloegen beide Nederlanders al terug.

In de States won Eli Tomac en is nu ook de nieuwe leider in de tussenstand. Verder nog OW Cup wegrace, WK en BK Trial, WK en BK Enduro, Wk Langbaan en ONK Speedway naast veel MX.

Foto’s Frank Van Hoydonck & KTM.