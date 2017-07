Tiende zege voor Rossi in Assen

De TT van Assen zorgde weer voor spannende races, het talrijke publiek kon zich geen betere winnaar wensen, Valentino Rossi won voor de tiende keer.

In Ottobiano was het bloedheet en dat had zo zijn gevolgen. Antonio Cairoli was niet alleen de snelste maar wellicht ook de fitste.

Verder het Amerikaans kampioenschap waar Eli Tomac zich revancheerde. De finale van het ONK Zijspannen in Valkenswaard, de Erzbergrodeo, WK Trial, WK en KNMV Grasbaan, British Superbikes, TT Isle of Man, sprintrace Zolder en veel Motorcross.

Foto’s Erik de Ruijter en Dirk Van Hoydonck.