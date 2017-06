Van der Mark sterk in Misano

Michael van der Mark kon op zaterdag de eerste race Superbike in Misano lange tijd leiden tot een onverwachte crash een streep zette door een mogelijk podium. Ook Davies maakte een schuiver en Rea kon niet anders dan er over springen…

In Amerika had Marvin Musquin last van een knieblessure en verloor zijn leidersplaats aan Blake Baggett. Zack Osborne won in de 250cc.

Aan het Bosuilstadion werd de vierde endurocross verreden met Bengt Laeremans in een hoofdrol.

Verder ook nog Benecup Supermoto in Florennes en Bilstain. NK en ONK Grasbaan in Opende, WK Speedway en veel motorcross.

Foto’s Monster Media, S. Cudby & Frank Van Hoydonck.