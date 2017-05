Desalle wint Franse GP

Clement Desalle zorgde nog eens voor een Belgische Grand Prix zege in het Franse Ernée. U leest alles over deze drukke GP met naast de MXGP, ook de MX2, WMX en EK voor 125 en 250cc.

In Donington Park is Tom Sykes gewoonlijk niet te kloppen, door de omkering van de grid voor de tweede race, had Sykes het daarin lastiger en kon Jonathan Rea winnen. We zagen er ook een sterke Michael van der Mark.

Dichter bij huis werd ook geracet, in Assen en Mettet, het verslag van Mettet volgt in ons volgende nummer, deze week kan u alles lezen over de Dutch Ducati Club Races.

Verder ook nog het Amerikaans kampioenschap motorcross, SOBW Wegraces, races in Oschersleben, Grasbaan en veel motorcross.

Foto’s Van Hoydonck, Worldsbk.com en racepicture.nl