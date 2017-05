Eerste MXGP zege voor Herlings

Jeffrey Herlings komt onder stoom, in Letland won hij zijn eerste MXGP Grand Prix uit zijn carrière. Ook voor Thomas Keer Olsen was het zijn eerste Grand Prix zege in de MX2.

De MotoGP van Jerez was de eerste op Europese bodem. Vorig jaar domineerde Valentino Rossi hier maar dit seizoen werd een heel ander verhaal met de Honda’s vooraan.

Dichter bij huis werd ook geracet, eerst in Assen voor de OW Cup, vervolgens in Hengelo voor de BeNeCup en het IRRC.

Verder ook de superspannend finale van het WK Supercross, Willemsen-Bax die zegevieren in de Oekraïne, British Superbikes, Grasbaan in Westeremden en Roden en veel motorcross.

Foto’s Dirk Van Hoydonck, HRC en Tiny Kolsters.