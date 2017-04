In Valkenswaard was het uitkijken of Jeffrey Herlings zijn ongeslagen status op het Eurocircuit kon behouden.

Daarnaast kwamen zowel de rijders van het Europees Kampioenschap 125cc als 250cc in actie.

Maverick Vinales kon door een vroege crash niet verhinderen dat Marc Marquez ongeslagen blijft op Amerikaanse bodem.

Verder ook nog WK Rally, een interview met Nelson Rolfes, NK Grasbaan, British Superbikes en natuurlijk veel motorcross.

Foto’s Eric & Frank Van Hoydonck en HRC.