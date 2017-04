Cairoli zorgt voor vuurwerk in eigen land

Was de eerste reeks MXGP in het Italiaanse Pietramurata oersaai, de tweede maakte veel goed en dat dankzij één man: Antonio Cairoli die hier naar eigen zeggen één van zijn beste wedstrijden ooit reed.

Dichter bij huis, in Oldebroek, werd het W.K. Zijspancross op gang getrokken met naar goede gewoonte een Nederlandse winnaar.

Er werd ook geracet, op zaterdag in Assen door de OW up, op zaterdag en zondag in het Franse Croix-en-Ternois door de BMB en BeNeCup.

Verder heel wat Paastrofeeën Motorcross, EK Grasbaan, WK X-Trial der Naties, NK JeugdEnduro- en Trial en veel meer.

Foto’s Frank Van Hoydonck, Rien Willems en Billie.