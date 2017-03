PODIUM VOOR VAN HOREBEEK

Na het modderfestijn van Indonesië kende de Argentijnse Grand Prix een normaal verloop. Op de snelle baan werd echter elk foutje genadeloos afgestraft zodat de tussenstanden heel wat wijzigingen ondergingen.

In de lage landen werd er ook heel wat gecrosst, ondanks het slechte weer, zo waren er ONK wedstrijden in Axel en Varsseveld, VLM in Balen, MCLB in Stekene en MON in Overloon.

In Mettet werd de Benecup Supermoto op gang getrokken. Daarnaast hebben we een exclusieve voorstelling van een race team bestaande uit alleen maar vrouwen, het WK Ijsracen voor landenteams, WK X-Trial en veel meer.

Foto’s KTM en Frank Van Hoydonck.