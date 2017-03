Deze week onze jaarlijkse special met een overzicht van de motorcross trainingscircuits in België en Nederland.

In Moerbeke-Waas werd het BMB-seizoen op gang getrokken onder een prachtig lentezonnetje.

In Thailand was Jonathan Rea opnieuw onklopbaar in beide races Superbike.

In Mill werd er twee dagen gestreden voor ONK punten, verder ook het WK Supercross in Daytona, WK Superenduro, WK Ijsrace, een interview met Coen Bouwmeester en veel ander nieuws.

Foto’s FVH, Kees Siroo en Kawasaki.