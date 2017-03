MODDERBAD IN INDONESIE

Het weer speelde afgelopen weekend niet alleen in de lage landen spelbreker, ook in Indonesië regende het volle bak en moest het programma van de tweede MXGP eerst volledig aangepast worden om dan tenslotte de tweede manche MXGP helemaal te schrappen.

In Heerde ging de KNMV van start, in Boekel de MON, in Overslag de VJMO/MCLB en in Grobbendonk de VMCF. De JMS/VLM reed dan weer in Meldert. Door de regen kon er hier en daar slechts één reeks gereden worden.

Eli Tomac won in Toronto zijn vierde Supercross van het seizoen en knabbelt langzaam maar zeker aan zijn achterstand op Ryan Dungey.

Verder de introductie van MegaGP, een spel zoals MegaMX maar dan voor de wegraceliefhebbers en mee wegracenieuws.

Foto’s KTM, Henry Dunnewind en Monster Media.