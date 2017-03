Eerste zeges voor Cairoli en Jonass

De kop is er af, in Qatar ging het WK Motorcross van start onder het kunstlicht in de woestijn.

Deze week krijgt u dan ook de eerste tussenstand van onze MegaMX wedstrijd.

In Phillip Island werd ook het WK Superbike op gang geschoten, het ziet er naar uit dat het weer een strijd Kawasaki versus Ducati gaat worden.

In de States wist Zack Osborne zijn eerste Supercross te winnen, Eli Tomac kwam te kort om Ryan Dungey nog van de overwinning te houden.

Verder een interview met Maarten Bekker, het WK Ijsrace, de Arenacross finale en JMS & VLM motorcross.

Foto’s Constructeurs & Monster Media.