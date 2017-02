Het Suzuki fabrieksteam werd uitgebreid voorgesteld aan de pers in het werkhuis in Lommel. We waren erbij en brengen uitgebreid verslag.

De voorbereidingswedstrijden werden verder gezet in Lacapelle-Marival en Ottobiano.

Marvin Musquin wist in de States zijn allereerste Supercross te winnen met de 450.

Daarnaast ook de openingswedstrijden van het W.K. Ijsracen en X-Trial, een terugblik op 25 jaar Yamaha en Michele Rinaldi en veel ander nieuws.

Foto’s R. Archer, PH/Mediacross & S. Cudby.