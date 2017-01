Begin januari staat synoniem voor de Dakar rally. Sam Sunderland sloot de eerste bewogen week af als leider.

Naast de Dakar betekent januari ook Supercross in Amerika. Ken Roczen stapte over op Honda en schonk het rode merk meteen de eerste zege van het seizoen in Anaheim.

Verder hebben we een interview met Jarno Janssen, een test van de nieuwe Honda CRF450R en ander nieuws.

Foto’s KTM en Kees Siroo.