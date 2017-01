KRT RIDER X OVER MET REA EN DESALLE

De laatste wereldtitel die nog verdeeld moest worden was die van Junior Weredkampioen Moto3. De finale van dit WK vond plaats in Valencia.

In Duitsland is de ADAC SX Series volop aan de gang met heel wat Amerikanen aan de start. In de SX Tour zijn het dan weer vooral Fransen die in eigen land deelnemen.

In Jerez en Valencia waren de laatste MotoGp en Superbike testen van het seizoen. In Aragon wisselden Jonathan Rea en Clement Desalle een keertje van motor tijdens de KRT Rider X Over.

Verder heel wat motorsportnieuws uit binnen- en buitenland.

Foto’s Dorna & Steve Bauerschmidt.