Graham Jarvis won de Extreme Enduro Getzenrodeo in Duitsland.

Dichter bij huis was er het ONK Enduro en de Pre Proloog voor de Dakar.

Daarnaast sprokkelden we heel wat internationaal motorsportnieuws bij elkaar, blikken we terug op de OW Cup huldiging, heeft Olav Heijt een mooie column over Max Engelen geschreven en brengen we verslag van de Supermoto der Naties en de finale van het MON kampioenschap.

Foto’s Husqvarna & VTS.